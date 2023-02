Karneval in Niedersachsen: Das geht am Wochenende und Rosenmontag

Von: Andree Wächter

Pappnase und Kamelle bedeuten: Karneval steht vor der Tür. Auch in Niedersachsen wird gefeiert. In Braunschweig haben sich Corona-Leugner angekündigt.

Damme – In Köln, Düsseldorf und Mainz steht der Ausnahmezustand vor Tür. Er trägt den Namen: Karneval 2023. In den vergangenen Jahren ist er in Niedersachsen gewachsen. Doch im ersten Jahr nach Corona gab es bereits eine Absage, und zwar in Vechta. Der Vechtaer Carnevals-Club (VCC) musste die für Sonnabend (4. Februar) geplante Hauptfeier absagen. Die Stadt Vechta hatte die Feier am ursprünglich geplanten Veranstaltungsort nicht genehmigt. Für die Ersatzlokalität, den „Rasta Dome“, seien dann kurzfristig nicht mehr genug Karten verkauft worden, so der VCC beim NDR.

An Weiberfastnacht startet traditionell der Straßenkarneval in Köln. © Christoph Hardt

Der Straßenumzug in Damme (Landkreis Vechta) fand am Montag (13. Februar) statt. Zirka 15.000 Zuschauer sollen laut Polizei den Umzug verfolgt haben. Bei der Veranstaltung einen Tag zuvor waren es rund 30.000 Besucher. Wegen der hohen Teilnehmerzahl von rund 8000 bezeichnen die Dammer ihren Umzug stolz als den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland. Die allermeisten haben die Regeln für den Karneval 2023 beachtet.

Spannend wird es für den geplanten Umzug in Braunschweig am Sonntag, 19. Februar. Anfang Februar hatte der NDR gemeldet, dass sich eine Gruppe Corona-Leugner angemeldet habe. Die Gruppierung „Friedlich & Vereint“ hatte in einem Telegram-Kanal angekündigt, in Sträflingskleidung und mit Politikermasken mitzulaufen. Das Komitee Braunschweiger Karneval hat als Veranstalter des Schoduvels der Gruppe Auflagen gegeben. Mitlaufen in Clowns-Kostümen sei in Ordnung, in Sträflingsbekleidung und Politiker-Gesichtsmaske nicht. Laut dem Braunschweiger Journalisten und Rechtsextremismus-Experten David Janzen habe die Gruppierung auch Zulauf von Rechtsextremisten.

Karneval in Niedersachsen: Viel los am Wochenende vor Rosenmontag

Zu einer der ältesten Karnevalsveranstaltungen in Niedersachsen zählt die in Riede (Landkreis Verden). Die 66. Auflage der Prunksitzung ist am Wochenende, Freitag und Sonnabend (17. und 18. Februar). Dann gibt es wieder Tanz und Frohsinn. In Bremen gibt es jedes Jahr einen Samba-Karneval. Während Corona fiel die Veranstaltung aus. 2023 gibt es rund um den Rosenmontag keinen Umzug durch die Stadt. Stattdessen hat sich der Bremer Samba-Karneval neu erfunden. Ein Grund für die Absage ist auch die Finanzierung.

Zu den größten Kinderkarnevals gehört die Veranstaltung in Bad Fallingbostel. Bei der 71. Auflage des Kinderkarnevals werden auch in diesem Jahr weit über 1000 Jecken erwartet, schreibt der Veranstalter, die Fußballabteilung des SVE. Die Kinder stehen wie immer im Mittelpunkt. Die Kleinsten erwartet wieder eine bunte Mischung aus Tanz, Spaß und Spiel. Kinderlachen, tolle Kostüme und Stimmung sind in der verrückten 5. Jahreszeit garantiert, verspricht der SVE.