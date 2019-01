Jahrelange Asien-Flucht eines Braunschweiger Juristen findet ihr jähes Ende

Braunschweig - Mehrere Jahre war ein früherer Braunschweiger Rechtsanwalt quer durch Asien geflüchtet, jetzt ist er in Thailand festgenommen worden.

Der 46-Jährige, dem Untreue und Insolvenzverschleppung vorgeworfen werden, sei nach Deutschland überführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit.

Er soll fast 700.000 Euro von Mandanten für eigene Firmen und private Zwecke verwendet haben. Nach der Anklage im April 2015 flüchtete der zuvor in Peine wohnhafte Mann erst nach Indien. Bevor die indischen Behörden über ein Auslieferungsersuchen entschieden hatten, setze er sich im Mai 2017 nach Thailand ab.

Auch dort hatten die Ermittler mit ihrem Auslieferungswunsch keinen Erfolg, weil der Angeschuldigte im September 2018 noch einmal über Sri Lanka nach Indien ausreiste. Im Oktober kehrte er dann wieder nach Thailand zurück, wo er kurz vor Weihnachten festgenommen wurde und in Abschiebehaft kam.

400.000 Euro für private Zwecke verwendet

Als Geschäftsführer einer Gesellschaft soll der Jurist in mindestens 13 Fällen Gelder in Höhe von rund 285.000 Euro zur Unterhaltung weiterer Firmen veruntreut zu haben. In mindestens 100 Fällen soll er als Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei fast 400.000 Euro für private Zwecke verwendet haben.

Außerdem soll er einen Insolvenzantrag nicht gestellt haben, obwohl sein Unternehmen erkennbar überschuldet war und Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen konnte. Der frühere Rechtsanwalt befindet sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen ihn soll nun schnell fortgesetzt werden.

