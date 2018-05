Drei Hunde attackieren und verletzen Passantin

Nicht angeleint

Braunschweig - Bei einer Attacke durch drei Hunde ist eine Frau in Braunschweig verletzt worden. Die 64-Jährige erlitt Kratz- und Schürfwunden sowie eine blutende Kopfverletzung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.