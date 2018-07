Brand in Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel

Update: Ein Mann schwerverletzt

+ © dpa Drei Menschen mussten aus dem Mehrfamilienhaus gerettet werden. © dpa

Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel ist ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus abgebrannt. Der Fachwerkbau stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr am späten Dienstagabend am Einsatzort ankam, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.