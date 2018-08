Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover - zwei Verletzte

Hannover - Die Feuerwehr Hannover ist am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil List ausgerückt. Die Löschkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnungen noch rechtzeitig verhindern.

Bei einem Wohnhausbrand in Hannover-List sind zwei Menschen verletzt worden. Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss des Hauses bis über das Dach. Das Mehrfamilienhaus musste am Dienstagabend evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden in einem sechsstelligen Bereich bewegt. Das Haus war zunächst nicht bewohnbar. Auch die Brandursache war noch unklar.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt waren mit insgesamt 48 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen, darunter zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehr Buchholz, im Einsatz.

dpa/Feuerwehr