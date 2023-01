Brand in Seniorenpflegezentrum – ein Bewohner stirbt

Von: Anika Zuschke

Ein Brand in einem Pflegeheim in Vienenburg forderte ein Todesopfer. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

In einem Pflegeheim für Senioren ist am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner kam bei dem Brand ums Leben, weitere wurden verletzt.

Vienenburg – In einem Vienenburger Seniorenpflegezentrum im Landkreis Goslar ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, dem ein Bewohner zum Opfer fiel. Sieben weitere Personen wurden verletzt, zwei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt.

Brand in Seniorenheim in Vienenburg: Ein Toter und sieben Verletzte

Der Goslarer Polizei zufolge ist das Feuer in dem Pflegeheim für Senioren am Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 17:30 Uhr ausgebrochen. Wie NonstopMedia berichtet, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Auch zahlreiche Rettungsdienstkräfte waren vor Ort, da das Haus Platz für 181 Bewohner bietet und zunächst von einer großen Anzahl Verletzter ausgegangen wurde. Das berichtet die Nachrichtenagentur aktuell24.

„Zur Brandbekämpfung und für notwendige Rettungsmaßnahmen werden durch die Polizei und die Feuerwehr mehrere Verkehrsbereiche um das Seniorenpflegezentrum abgesperrt“, teilte die Goslarer Polizei zudem mit, die die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen hat. Da einige Zimmer des Seniorenpflegezentrums nicht mehr bewohnbar sind, wurden einige Bewohner in ein anderes Heim des Betreibers verlegt.

