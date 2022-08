Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen – vier Verletzte

Am Donnerstag ist in einer Einrichtung für betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden – vier wurden verletzt.

Geestland – In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) ist am Donnerstagabend, 11. August 2022, ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, befanden sich zum Brandzeitpunkt 30 pflegebedürftige und teils bettlägerige Menschen im Haus. Alle konnten aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen: Alle gerettet – aber vier Verletzte

Das Feuer brach laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in einer Dachgeschosswohnung des Wohnhauses aus. Anschließend griffen die Flammen auch auf andere Teile des Gebäudes über. Neun Personen aus der Einrichtung mussten daraufhin in einem benachbarten Pflegeheim untergebracht werden, da ihre Wohnungen wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar waren.

Rund 50 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz und konnten diesen noch in der Nacht löschen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

