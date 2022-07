Brand im Mehrfamilienhaus: Kind stirbt – vier weitere schwer verletzt

Von: Bjarne Kommnick

Großeinsatz der Feuerwehr Hameln: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein Kind ums Leben gekommen. Vier weitere haben sich schwer verletzt.

Hameln – In einem Mehrfamilienhaus in Hameln ist es zu einem schweren Brand gekommen. Dabei ist ein Kind laut Angaben der Feuerwehr Hameln ums Leben gekommen, vier weitere Kinder wurden laut den Einsatzkräften schwer verletzt. Insgesamt hätten sich sieben Menschen bei dem Feuer verletzt. Fünf Rettungshubschrauber hätten die Kinder und einen Erwachsenen in umliegende Krankenhäuser gebracht, so der Einsatzleiter der Hamelner Feuerwehr Michael Wömpener am Samstag.

Kind stirb bei Brand in Hameln: Massive Rauchwolken über der Innenstadt

Bei den Verletzungen handele es sich insbesondere um Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen erlitten. Bereits als die Einsatzkräfte auf den Weg zum Einsatzort gewesen seien, hätten die Feuerwehrleute bereits massive Rauchwolken aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses aufsteigen sehen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hameln ist ein Kind ums Leben gekommen. © dpa/Moritz Frankenberg

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort in der Innenstadt, hätten sich laut Einsatzleiter noch drei Personen in dem Gebäude aufgehalten. Zuvor hätten weitere Bewohnerinnen und Bewohner noch an Fenstern gestanden, die von Ersthelfern mithilfe von Leitern aus dem Gebäude evakuiert werden konnten.

Feuerwehr bei Brand in Hameln mit 70 Einsatzkräften vor Ort

Insgesamt sei die Feuerwehr mit 70 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Am Samstagmittag war der Einsatz beendet. Eine Sprecherin der Polizei Hameln-Pyrmont erklärte, dass der Brandort beschlagnahmt wurde und die Beamtinnen und Beamten über die Brandursache ermitteln. Warum das Feuer ausgebrochen war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.