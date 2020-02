Nach Brand in der Grafttherme: Betreiber äußern sich zu Wiedereröffnung

Freizeitbad nach Feuer geschlossen

Nach einem Brand bleibt die Grafttherme bis auf Weiteres geschlossen.

In der Grafttherme in Delmenhorst ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Das Freizeitbad ist daraufhin von Polizei und Feuerwehr geräumt worden. Zwei Tage später wenden sich die Betreiber auf Facebook an die Öffentlichkeit.