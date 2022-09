Brand eines Einfamilienhauses, Carports und Autos – eine Person verletzt

Von: Sebastian Peters

Die Flammen haben das Haus erreicht © Polizei Stade

Ein Feuer in Beckdorf-Goldbeck sorgte in Stade für ein Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Haus, Auto und ein Carport wurden Opfer der Flammen. Polizei ermittelt.

Stade – Großeinsatz der Feuerwehr in Landkreis Stade. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. September 2022, ist es in der Straße „Am Spielplatz“ in Beckdorf-Goldbeck zu einem Großbrand gekommen. Gegen 03:50 Uhr geriet zunächst ein abgestellter Audi A1 in Brand.

Feuerwehreinsatz in Stade – Auto, Carport, Garage und Haus in Flammen

In kurzer Zeit haben sich die Flammen bereits auf ein Carport und eine weitere Garage ausgebreitet. Da das Feuer über das gemeinsame Dach des Carports und der Garage auf das Einfamilienhaus überzugreifen drohte, löste die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einen Großalarm aus.

Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 8 Uhr © Polizei Stade

So rückten ca. 100 Feuerwehrkräfte aus den Ortswehren Goldbeck, Sauensiek, Beckdorf, Apensen, Wiegersen, Revenahe und Nindorf an. Zusätzlich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Harsefeld angefordert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war das Feuer jedoch bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergesprungen.

Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses erlitt bei dem Versuch, den Audi zu retten, eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis 08 Uhr an. Durch den Brand entstand ein Saschschaden in Höhe von ca. 250.000 EUR. Das Haus war nicht mehr bewohnbar.