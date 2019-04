Feuer in Abfallbetrieb: Drei Millionen Euro Schaden

Bei einem Feuer in der Halle eines Recyclingbetriebs ist in der Nacht auf Mittwoch ein Millionenschaden entstanden. Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Delmenhorst - Ein Feuer in einem Abfallbetrieb hat in Delmenhorst einen Schaden von rund drei Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der etwa 30 mal 50 Meter großen Halle aus. In dem Gebäude brannten Sperrmüll und Altpapier. Anwohner sollten vorsichtshalber Fenster und Türen schließen.

Durch die Hitze waren Teile der Außenwände der Halle bereits geschmolzen, sodass die Löscharbeiten der Feuerwehr erleichtert wurden, sagte Andreas Händler, Einsatzleiter der Feuerwehr Delmenhorst.

Halle auf Abfall-Betrieb in Delmenhorst in Brand Halle auf Abfall-Betrieb in Delmenhorst in Brand

Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Mann, konnte aber ein Ausbrennen der Halle nicht verhindern. Die Löscharbeiten gingen in der Nacht weiter. Die Brandursache war am Mittwochmorgen noch nicht klar. Anwohner der Stadtteile Annenheide und Stickgras wurden per Warnhinweisen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

+ Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. © Günther Richter

Der Schaden durch den Brand wird von der Polizei auf drei Millionen Euro geschätzt. Personen kommen nicht zu Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr schloss sich direkt an eine am Abend laufend Übung der Einsatzkräfte an. Diese wurde abgebrochen und die Feuerwehrleute in tatsächliche Alarmbereitschaft versetzt.