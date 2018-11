Brand auf AIDAnova: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Groningen - Im Fall des Feuers auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAnova" schließt die niederländische Polizei Brandstiftung nicht aus. "Wir wissen das noch nicht, die Ermittlungen laufen noch", sagte ein Sprecher der Polizei in Groningen am Freitag auf Anfrage.

Medienberichte, wonach es bereits Beweise für eine Brandstiftung gebe, bestätigte er nicht. Wann die Untersuchungen abgeschossen sind, war zunächst unklar. Das Schiff liegt zur Zeit im niederländischen Eemshaven.

Das Feuer war in der vergangenen Woche kurz vor einer Testfahrt in zwei Kabinen ausgebrochen. Es konnte schnell gelöscht werden, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Werft habe mit drei Maßnahmen auf den Brand reagiert, sagte Werftsprecher Peter Hackmann. Neben der Verschiebung der Probefahrt sei auch die Anzahl der Menschen reduziert worden, die auf dem Schiff übernachten. "Wir haben in der Region zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten organisiert", sagte Hackmann. Zum Zeitpunkt des Brandes waren ungefähr 3000 Menschen an Bord. Schließlich sei die Zahl der Sicherheitskräfte auf dem Schiff auf ungefähr 80 erhöht worden, sagte Hackmann.

Die "AIDAnova" war am 9. Oktober von der Werft in Papenburg in den niederländischen Seehafen Eemshaven überführt worden. Das Schiff ist das erste mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschiff von Aida Cruises. An dem Starttermin zur Jungfernfahrt am 2. Dezember in Hamburg solle festgehalten werden, betonte Hackmann.

Kurzreisen abgesagt

Das mit Flüssigerdgas betriebene Kreuzfahrtschiff "Aida Nova" wird später fertig als bisher vorgesehen. Geplante Kurzreisen zwischen dem 15. November und 2. Dezember werden abgesagt, teilte die Reederei am Donnerstag mit. "Die Meyer Werft Papenburg hat Aida Cruises darüber informiert, dass der aktuelle Ausbaustatus eine planmäßige Übergabe von "Aida Nova" nicht ermöglicht und diese verschoben werden muss." Die Jungfernreise zu den Kanarischen Inseln soll aber wie geplant am 2. Dezember in Hamburg starten.

Die "Aida Nova" wurde Ende August in Papenburg getauft und ist das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Es hat rund 2500 Kabinen und wird das mit Abstand bisher größte Schiff in der Flotte von Aida Cruises sein.

Flüssiggas gilt als umweltfreundlicherer Antrieb als Diesel oder Schweröl. Aida sieht sich mit diesem Antrieb in einer Vorreiterrolle. Auch die Meyer Werft hat mit dem Bau des neuartigen Schiffes Neuland betreten. Auch, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Derzeit beschäftigt die Werft an der Ems rund 3450 Menschen.

Aida, Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland, hat bei Meyer bislang drei LNG-Schiffe in Auftrag gegeben und investiert eigenen Angaben zufolge mehr als drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Flotte.

dpa