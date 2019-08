Greenpeace-Aktivisten verschanzen sich auf Ladekränen in Brake

Demonstration gegen Soja-Frachter

+ © NonstopNews Die Aktivisten hatten Banner angebracht. © NonstopNews

Aktivisten von Greenpeace haben am frühen Sonntagmorgen gegen einen mit Sojabohnen beladenen Frachter in Brake demonstriert. 19 Menschen verschanzten sich dabei in 40 Metern Höhe auf zwei Ladekränen.