Mit dem Fahrrad auf Weltreise: 72-Jähriger besucht die Wesermarsch

„Mr. SuperSenior" in Brake.

Brake - Ein 72 Jahre alter Mann aus Indien hat am Freitag mit seinem Fahrrad Station in Brake gemacht.

Weil er die Fähre Golzwarden-Sandstedt nicht gleich gefunden hatte, fiel der Fahrradfahrer am Freitagnachmittag Hafenbediensteten in Brake auf, vermeldet die Polizei Delmenhorst. Da die Angestellten sich aufgrund der unsicheren Fahrweise des älteren Mannes sorgten, alarmierten sie die Polizei. Der aus Indien stammende Mann wurde von einer Streife in der Nähe des Hafens angetroffen und kontrolliert.

Schnell wurde deutlich, dass er verkehrstüchtig ist und sich offenbar auch bester Gesundheit erfreut, heißt es vonseiten der Polizei. Karan Singh Jagawat ist 72 Jahre alt, stammt aus dem Distrikt Alwar im Bundesstaat Rajasthan und befindet sich aktuell mit seinem Fahrrad unter dem Synonym „Mr. SuperSenior“ auf Weltreise.

„Das Alter ist nur eine Zahl"

Er versucht insgesamt etwa 17.000 Kilometer durch Europa und die Welt zurückzulegen und damit einen Altersrekord getreu dem Motto „Das Alter ist nur eine Zahl" aufzustellen. Nach Verabschiedung machte sich der sattelfeste Senior weiter auf den Weg nach Bremerhaven, diesmal auf dem richtigen Weg zur Fähre.