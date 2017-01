Bombe im Harburger Hafen - Bahnverkehr nach Bremen gestört

Hamburg/Rotenburg/Bremen - Diesmal ist es eine ungewöhnlich große Bombe, die entschärft werden muss: Eine 1.000-Kilo-Fliegerbombe, die Taucher im Harburger Hafen gefunden haben. Der Bahnverkehr zwischen Bremen, Rotenburg und Hamburg ist gestört.

Im Harburger Binnenhafen soll am Freitag früh eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Die Polizei rechnet dabei im morgendlichen Berufsverkehr mit erheblichen Behinderungen. Die Bombe war am Donnerstag von Tauchern zwischen Veritaskai und Lotsekai in der Mitte des Fahrwassers entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Es handle sich um eine etwa 1.000 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Eine Bombe in dieser Größenordnung sei in Hamburg eher selten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ab 6.00 Uhr soll nach Angaben der Polizei im Umkreis von 300 Metern mit der Evakuierung begonnen werden. In einem Warnbereich mit einem Radius von bis zu 1.300 Metern dürfen Anwohner ab 9.30 Uhr ihre Häuser nicht verlassen. Zudem werden mehrere Straßen gesperrt, darunter auch ab 9.30 Uhr die A 253 über die Elbe nach Wilhelmsburg. Die großräumige Umfahrung des Bereiches sei erforderlich.

Bahnverkehr nach Bremen von Sperrungen betroffen

Auch der öffentlichen Nahverkehr leidet unter den Sperrungen. So wird der S-Bahn-Verkehr auf den Linien 3 und 31 in diesem Bereich ab 9.30 Uhr eingestellt. Gleiches gilt für den Regional- und Fernbahnverkehr und der Linienbusverkehr. Gesperrt wird die Bahnstrecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg.

Betroffen ist somit auch die Bahnstrecke zwischen Bremen, Rotenburg und Hamburg. Die Metronom-Züge aus Bremen, Ottersberg und Rotenburg enden in Harburg und fahren in Gegenrichtung auch dort los. Der erste betroffene Zug ME 82008 startet ab 7.33 Uhr in Bremen und endet um 8.30 Uhr in Harburg, teilt Metronom-Sprecher Björn Pamperin am Freitagmorgen mit. Der letzte Zug, der vor der Streckensperrung ab Hamburg Hbf in Richtung Bremen startet, ist der ME 81911 um 8.38 Uhr.

Auch die Metronom-Züge aus Hannover/Uelzen und Cuxhaven/Stade sind von der Bombenentschärfung betroffen. Sie enden ebenfalls in Harburg. Die Einschränkungen sollen bis ca. 12 Uhr andauern, sagte Pamperin.

Bereits am Vorabend war in Hamburg-Wilhelmsburg in der Nähe des S-Bahnhofs eine kleinere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die rund 450 Kilo schwere Bombe war bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle entdeckt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Vor der Entschärfung mussten etwa 500 Anwohner im Umkreis von 300 Meter um den Fundort ihre Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Betroffen war auch hier der S-Bahnverkehr. So war für Bahnreisende der Linie S3 und S31 nicht möglich, an der Haltestelle "Wilhelmsburg" auszusteigen. Auch der Fernverkehr war nach Angaben der Feuerwehr teilweise betroffen.

