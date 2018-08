Blutige Realität

Nienburg - Von Katia Backhaus. Ein Mann mit komplett zertrümmertem Gesicht liegt in einer riesigen Blutlache in einem Keller. Nächstes Foto: Blutspritzer im Treppenhaus und verschmierte Fußspuren. 32 Studierende der Polizeiakademie Nienburg schauen konzentriert auf die Leinwand, auf der ihnen Fallanalytiker Carsten Schütte vom Landeskriminalamt (LKA) direkt nach dem Mittagessen die Fakten zu einem Mordfall präsentiert. Zimperlich ist hier niemand. Die Liste der Verletzungen, die das rechtsmedizinische Gutachten dem Toten bescheinigt, ist drei Seiten lang. Es ist Tag eins des Kurses „Cold Cases“, in dem die Polizeianwärter lernen sollen, wie man einen Mordfall rekonstruiert.

„Wir sind nicht CSI Niedersachsen“, macht Carsten Schütte den Studierenden klar. Der 57-Jährige ist seit 16 Jahren Fallanalytiker beim LKA Niedersachsen und leitet dort die Abteilung „Operative Fallanalyse“ (OFA). Mit seinem Kollegen Tobias Scholz (38) stellt er in Nienburg die OFA vor. Präzision steht im Vordergrund der Arbeit seines Teams.

„Wir sind so unterwegs, wie die Täter auch unterwegs sind.“ Das heißt: Wenn das Team weiß, dass der Täter mitten in der Nacht eine Leiche in einem Plastiksack über eine Fußgängerbrücke geschleift hat, dann müssen die Beamten auch nachts raus, um den Tathergang zu rekonstruieren – und holen sich vorher vom Schlachthof ein passendes Stück Schweinefleisch. Und wenn der Täter die Leiche zerstückelt hat und am Tatort ein Fliesenschneider gefunden wurde, dann testen Schütte und seine Kollegen, wie gut man damit Schweinehälften zerteilen kann oder ob der Täter noch ein anderes Werkzeug gehabt haben muss.

Wenn ein Mord passiert, gibt es viel zu tun – Zeit für eine tiefergehende Analyse des Tathergangs bleibt da nicht, erläutert Schütte. Er und sein Team sind dafür zuständig, akribisch nachzuforschen, wie ein Täter vorgegangen sein könnte, und unterstützen so die Arbeit der Mordkommissionen. In dem vierwöchigen Kurs sollen die Studierenden nun selbst Akten studieren und nach Hinweisen suchen. Häufig leisten sie damit Pionierarbeit, denn die Fälle sind bislang noch nie von Experten aufgearbeitet worden.

Anders als die Ermittler der Mordkommission, die Zeugen befragen und bekannte Verdächtige abklappern, konzentrieren sich die Fallanalytiker in Hannover allein auf die Fakten: Sie werten zunächst Informationen zum Tatort und rechtsmedizinische Gutachten aus. Dann überlegen sie, welche Schlüsse sich aus der Persönlichkeit des Opfers ergeben könnten.

Wenn das Analyseteam dann eine These zum Tathergang hat, versucht es, darauf aufbauend das Motiv des Täters zu rekonstruieren und ein Profil von ihm zu erstellen. Wichtig ist dabei, jedes Detail zu hinterfragen und Thesen nicht einfach zu akzeptieren. Meist spielt einer dabei den harten Kritiker – und treibt das Team damit manchmal zur Weißglut. Aber: „Harmonische Analysen sind in der Regel nicht gut“, sagt Schütte.

Auch die Anwärter sollen lernen, die Akten gründlich zu lesen und kritisch zu sein. „Da kommt es auf jeden Satz an“, sagt Bettels. Für ihre erste Analyse haben die Studierenden nur 24 Stunden Zeit – allerdings ist der Fall des Toten im Keller bereits gelöst, das ermöglicht einen Abgleich ihrer Ergebnisse. Am 13. September werden die Anwärter den Ermittlern ihre Thesen zu den ungelösten Fällen präsentieren.

Karsten Bettels, Kriminaloberrat und Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen, hatte die Idee für das Kursangebot, das es seit fünf Jahren gibt und bundesweit einzigartig ist. Er wählt auch die vier ungelösten Mord- und Vermisstenfälle aus, an denen die Studierenden in diesem Jahr arbeiten sollen. Im besten Fall helfen die Hinweise der Anwärter den Ermittlungen. Aber: „Erfolg heißt nicht immer, den Fall zu lösen“, sagt der 56-Jährige. Die Fallanalyse soll als kriminalistisches Werkzeug den Ermittlern mit Hinweisen weiterhelfen – und nicht zwangsläufig den Täter präsentieren. Dass der richtige Tipp entscheidend sein kann, wissen Bettels, Schütte und Scholz aus ihrer Erfahrung mit der Arbeit in zahlreichen Mordkommissionen.

Für die 32 Studierenden ist der Kurs auch ein Stresstest: Sie stehen am Ende ihres dreijährigen Bachelorstudiums, sehen ihren Abschlussprüfungen entgegen und werden bald im Bereitschafts- oder Streifendienst in die Praxis einsteigen. Aber jetzt müssen sie sich in die Akten vertiefen. 368 Seiten hat allein die erste. „Die Affinität dazu muss schon vorhanden sein“, sagt Bettels zur Motivation der Studierenden, gerade diesen arbeitsintensiven Kurs an der Polizeiakademie zu wählen.

„Höhepunkt des Studiums“

„Für mich ist das hier der Höhepunkt des Studiums“, sagt Benjamin. Der 30-Jährige interessiert sich schon lange für Forensik. Er findet den Gedanken an ungelöste Mord- und Vermisstenfälle „unerträglich“: „Wenn der eigene Angehörige getötet wird und irgendjemand kommt damit weg“, das sei furchtbar. Seine Kommilitonin Lea (24) findet es „super spannend, an realen Fällen im echten Leben zu arbeiten“.

Schütte vom LKA erzählt, dass die Fallanalytiker nicht mehr nur„Cold Cases“, also ungelöste Altfälle, aufarbeiten, sondern häufig aktuelle Fälle begleiten. Manchmal rufen Kollegen sie an, manchmal bieten die Analytiker ihre Hilfe an. Doch nicht alle greifen gern auf diese „Serviceleistung“ der OFA zurück – sie haben Angst davor, dass die Arbeit ihrer Mordkommission ins Hintertreffen gerät. Der Kurs an der Polizeiakademie soll dieser Sorge vorbeugen und Verständnis für die Arbeit der Fallanalytiker vermitteln. „Denken Sie an uns, wenn Sie mal in einer Mordkommission sitzen“, sagt Schütte.