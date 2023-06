„Blue Punisher“ in Niedersachsen: Ecstasy-Variante ist Ermittler wohlbekannt

Von: Elias Bartl

Eine Ecstasy-Pille „Blue Punisher“, aufgenommen während der 29. Street Parade. © Ennio Leanza/Keystone/dpa/Archivbild

Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern kommt nun raus: Die Droge „Blue Punisher“ ist auch Behörden in Niedersachsen ein Begriff.

Hannover – Die Ecstasy-Variante „Blue Punisher“, die zum Drogentod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern geführt haben soll, ist auch den Behörden in Niedersachsen ein Begriff. Die 15-Jährige, die bereits vergangene Woche in die Klinik nach dem Drogenkonsum eingeliefert worden war, konnte vor ein paar Tagen entlassen werden. Auch die 14-Jährige, die am Montagabend in kritischem Zustand nach Einnahme von „Blue Punisher“ ins Klinikum kam, wurde heute entlassen.

Wie das Landeskriminalamt in Hannover auf Anfrage mitteilte, ist die Droge dort bereits seit längerem bekannt. Regelmäßig würden Tabletten dieser Art unter dem Oberbegriff Ecstasy auf Wirkstoffgehalte untersucht. Die „Blue Punisher“-Tabletten hätten dabei nicht immer einen hohen Wirkstoffgehalt, sondern die Werte variierten.

Erkenntnisse über Todesfälle oder schwere Erkrankungen in Zusammenhang mit „Blue Punisher“ liegen dem LKA in Niedersachsen bisher nicht vor. Mit Blick auf die Konsumenten erklärte das LKA, es seien erfahrungsgemäß vor allem junge Menschen, die Ecstasy nehmen.

Droge „Blue Punisher“ auch bei Ermittlern in Niedersachsen bekannt

Laut Bundeskriminalamt (BKA) handelt es sich bei „Blue Punisher“ (deutsch: blauer Bestrafer) nicht um eine separate Droge, sondern um ein Logo beziehungsweise ein Motiv einer Ecstasy-Tablette. Tabletten könnten „mit dem gleichen Logo aus unterschiedlichen Quellen stammen und völlig unterschiedliche Zusammensetzungen bzw. Wirkungen haben“.

Am Montag war eine 13-jährige Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern mutmaßlich nach dem Konsum von „Blue Punisher“ gestorben. Zwei weitere Schülerinnen lagen nach dem Konsum vermutlich der gleichen Droge in Krankenhäusern. (DPA)