Blitz schlägt in Haus in Varrel ein – und setzt es in Brand: Feuerwehr-Einsatz

Von: Fabian Raddatz

Ein Gewitter zog am Montagabend über Niedersachsen. In Varrel schlug ein Blitz in ein Haus ein. Einsatz für die Feuerwehr im Landkreis Diepholz.

Varrel – Blitze zuckten am Montagabend über weiten Teilen Niedersachsens. Eine Gewitterzelle zog am Montagabend, 24. Juli, über das Bundesland. In Varrel im Landkreis Diepholz schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte es in Brand. Im Haus hätten sich auch Bewohner und Tiere befunden. „Sie blieben unverletzt“, so Fred Melloh, Ortsbrandmeister bei der Feuerwehr Varrel.

Die Einsatzkräfte bekämpften auch Glutnester. © Thomas Lindemann

Offenbar war der Blitz zunächst in eine Tanne eingeschlagen, und von dort ins Dach des Wohnhauses. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stieg Rauch auf. „Durch die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Sulingen konnten wir den Brand im Giebel gezielt bekämpfen“, so Melloh.

Er und seine Kameraden hätten das Gewitter auch selbst hautnah miterlebt. „Einige von uns waren gerade dabei, die Dämmung für unser neues Gerätehaus zu verlegen, als plötzlich Blitz und Donner auf einen Schlag war.“

Wie hoch der Sachschaden ist: derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bewohner konnten später sogar wieder in ihr Haus zurückkehren.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Varrel, Dörrieloh, Wehrbleck und Sulingen.