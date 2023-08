Regen und noch mehr Regen: Wetter in Niedersachsen auch zum Wochenbeginn ziemlich nass

Von: Marvin Köhnken

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt ungemütlich. Für Sonntag sind neben Sturmböen wieder starke Gewitter angekündigt. Dann folgt vor allem Regen.

Update vom Montag, 31. Juli: Der Wochenbeginn ist vor allem eines: nass. In Niedersachsen kommt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht nur, aber vor allem an der Küste zu Dauerregen. Bis Dienstagfrüh erwarten die Experten stetig fallende Regenmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter. Zudem besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter. Zusätzlich zum Dauerregen ist mehrstündiger Starkregen mit 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter möglich, aber wenig wahrscheinlich. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Montag auch im nahen Hessen rund um Kassel.

Auch beim Wind bleibt sich das Wetter in Niedersachsen treu: Am Montagvormittag erreichen von Süden her aufkommende Windböen um 55 Kilometer pro Stunde und einzelne stürmische Böen um 65 Kilometer die Stunde die Region. Im Tagesverlauf bereitet sich dieser starke Wind laut DWD-Angaben nordwärts aus. Am Abend wird es im Binnenland demnach ruhiger. Auf den Inseln in der Nordsee wiederum komme es auch in der Nacht zu Dienstag zu Windböen.

Wetter in Niedersachsen bleibt übers Wochenende hinaus ungemütlich

Erstmeldung vom Sonntag, 30, Juli: Niedersachsen/Bremen – Starke Gewitter, Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel – so ungemütlich wird es am Sonntag laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen. Das Wetter bleibt somit weiter ungemütlich, der Jetstream über Deutschland ist weiterhin deutlich spürbar.

Für das Wetter in Niedersachsen und Bremen bedeutet das am Sonntag zuerst Gewitter und später – in der Nacht zu Montag – Dauerregen. Die Region ist eingeklemmt zwischen einem Nordseetief und einem Hoch über dem Atlantik vor Frankreich und Spanien. Die westliche Höhenströmung führt kühlere Meeresluft in den Norden Deutschlands. Vor allem der Norden Niedersachsens bekommt dadurch Wetter zum Abgewöhnen.

Niedersachsen-Wetter mit Hagel, Gewittern und viel Regen am Sonntag

Ab Sonntagmittag kommt es in der Nordhälfte Niedersachsens bis zum Abend zu einzelnen starken Gewittern mit stürmischen Böen um 65 Kilometern pro Stunde. Darüber hinaus rechnet der DWD mit kleinkörnigem Hagel und Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht zum Montag nimmt der Regen in der Nordhälfte Niedersachsens zu und erreicht Gesamtmengen von 30 und 50 Litern pro Quadratmeter in 18 bis 24 Stunden. Für Montag rechnen die Experten teils mit weiteren Gewittern, die langsam nach Norden abziehen, während auch im Süden der Republik am Sonntag vereinzelt Gewitter durch Bayern und München ziehen.

Schlechtes Wetter mit viel Regen über Niedersachsen bedeutet für Landwirte Sorge um die Ernte. © Julian Stratenschulte/dpa

Bei all dem weht am Sonntag starker Wind, der in Kombination mit Schauern die Sturmböen der Stärke 8 erreichen kann. Der Montag soll dann aller Voraussicht nach weniger windig werden in Bremen und Niedersachsen. Erst für Dienstag rechnen die DWD-Experten wieder mit stürmischen Böen über Land und Wasser. Die Rückkehr des Sommers allerdings lässt in Niedersachsen auch anschließend und bis weit in den August hinein noch auf sich warten. Auch im übrigen Deutschland, wie zum Beispiel in Hessen, erwarten die Wetter-Experten für die kommenden Tage vor allem Wind und Regen.