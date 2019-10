Unkraut und Blumen als Delikatesse: 1200 essbare Pflanzen im Garten von Frits Deemter

„Essgarten“ in Barjenbruch

+ © dpa Sogar Szechuanpfeffer wächst bei Frits Deemter. © dpa

„Das kann man essen?“ Diese Frage hört Frits Deemter ziemlich oft. In seinem Garten in Barjenbruch in der Gemeinde Winkelsett wächst eine der vermutlich größten Sammlungen verzehrfähiger Pflanzen in Deutschland.