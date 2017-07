Opelfahrer stirbt bei Unfall auf der A7 - erneute Sperrung

Bispingen - Auf der Autobahn 7 ist es am Freitag zwischen den Ausfahrten Bispingen und Evendorf zu einem Unfall mit Todesfolge gekommen. Ein Auto hatte sich mehrfach überschlagen, einer der drei Insassen kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Der tödlich verunglückte Mann befuhr mit einem Opel die Autobahn, als sein Wagen zwischen Bispingen und Evendorf ins Schlingern und anschließend in den Seitenraum geriet, wo er sich mehrfach überschlug.

In dem Fahrzeug befanden sich laut Mitteilung der Polizei außerdem eine Frau sowie ein Kind. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme muss die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten über Mittag noch an.

Kurz zuvor hatte sich bereits ein weiterer schwerer Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg bei Walsrode ereignet. Auch dort wurde die Autobahn gesperrt.

Verkehrsmeldungen

Karte

kom

Rubriklistenbild: © dpa