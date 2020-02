Betrunkene Fans von Dynamo Dresden randalieren in McDonalds-Filiale

Polizei rückt an

Tumultartige Szenen spielten sich am Freitag in Bispingen ab. Mindestens 80 Fans von Dynamo Dresden randalierten in der McDonalds-Filiale. Dann rückte die Polizei an.