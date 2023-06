Tödlicher Motorradunfall bei Bramsche: Autofahrer fährt in Biker-Gruppe

Von: Marcel Prigge

Schwerer Unfall bei Bramsche: Ein 87-jähriger Autofahrer ist in eine Gruppe Motorradfahrer gefahren. Ein Biker stirbt noch an der Unfallstelle, ein anderer muss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Bramsche – Zu einem tödlichen Motorradunfall ist es bei Bramsche in Niedersachsen am frühen Sonntagabend, 11. Juni, gekommen. Ein Autofahrer ist in eine Gruppe Motorradfahrer gefahren. Ein 44-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle, ein zweiter Biker muss mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Autofahrer fährt in Biker-Gruppe: Tödlicher Motorradunfall bei Bramsche

Nach Angaben von Nord-West-Media TV habe sich der Unfall auf der Varusstraße an der B218 ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei habe ein 87-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Bundesstraße überqueren oder auf die Straße einbiegen wollen. Dabei habe er eine von links kommende Gruppe von drei Motorradfahrern übersehen.

Am Sonntag, 11. Juni, ist es bei Bramsche zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto kollidierte mit zwei Motorradfahrern, einer starb noch am Unfallort. © Nord-West-Media TV

Der erste Motorradfahrer sei frontal in die Fahrerseite des Mercedes geprallt. Durch die Wucht drehte sich der Wagen auf der Straße, der zweite Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können. Auch er krachte in das Auto. Der dritte und letzte Fahrer der Truppe habe sein Gefährt noch rechtzeitig abbremsen können. Der Mercedes kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Schwerer Unfall bei Bramsche: 56-jähriger Motorradfahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Einer der beiden verunfallten Motorradfahrer – ein 44-jähriger Mann – starb noch an der Unfallstelle. Der zweite gestürzte Biker, ein 56-Jähriger, erlitt schwere Verletzungen. Nach einer Erstbehandlung vor Ort sei er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der dritte Fahrer und der 87-Jährige erlitten einen Schock. Die Bundesstraße musste aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden.