Die Neue feuert ihn an: Mann attackiert schwangere Ex-Freundin

Unter dem Vorwand einer Aussprache holte der Mann seine Ex-Freundin ab, doch kurze Zeit später ging er mit Tritten und Schlägen auf die Schwangere los. Seine neue Freundin feuerte ihn dabei an.

Beverstedt - Eine 22-jährige, schwangere Frau ist in Beverstedt (Kreis Cuxhaven) mit Tritten und Schlägen attackiert und schwer verletzt worden.

Den Ermittlungen nach soll der zwei Jahre ältere Ex-Freund die Frau in der Nacht zum Samstag für eine Aussprache mit dem Auto abgeholt haben. Kurze Zeit später soll er die Schwangere aus dem Wagen gezerrt und attackiert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 24 Jahre alte neue Freundin des Mannes, die offensichtlich unbemerkt in dem Auto mitfuhr, soll ihn bei den Schlägen und Tritten angefeuert haben.

Das Opfer habe schließlich entkommen und sich zu Anwohnern flüchten können und wurde in eine Klinik gebracht.

