Betrunkener Mann entblößt sich vor Tankstellen-Mitarbeiterin

Delmenhorst - Ein betrunkener Mann hat sich in Delmenhorst vor der Mitarbeiterin einer Tankstelle entblößt. Dei Polizei konnte den Exhibitionisten schnell festnehmen.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle an der Syker Straße wurde am Donnerstag gegen 22.20 Uhr das Opfer der exhibitionistischen Handlungen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Zunächst habe der Mann durch die Fensterscheibe der Tankstelle unflätige Gesten mit seiner Zunge gemacht. Er wurde daraufhin von der Mitarbeiterin aufgefordert, das Tankstellengelände zu verlassen. Kurze Zeit später betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und entblößte sich vor der Mitarbeiterin, heißt es weiter.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten den Mann in Gewahrsam nehmen. Er war stark alkoholisiert. Die Überprüfungen ergaben, dass es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Bautzen handelte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei wurde er nach Hause entlassen.

kom

