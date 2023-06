„Kurzer Fluchtversuch“: Betrunkener auf E-Scooter will vor Blutabnahme fliehen

Von: Steffen Maas

Teilen

Eine ausgesprochen kurze Flucht unternahm ein betrunkener E-Scooter-Fahrer in Delmenhorst: Er wurde nach wenigen Metern von einem Beamten zu Fuß eingeholt. (Symbolbild) © Fabian Sommer/Julian Stratenschulte/dpa/Montage

Falscher Zustand, falsches Fluchtfahrzeug: Ein betrunkener 34-Jähriger wollte in Delmenhorst auf einem E-Scooter vor der Polizei flüchten. Er kam nur wenige Meter weit.

Delmenhorst – Gepustet hatte er schon, doch den Blutalkoholtest wollte er unbedingt vermeiden: Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer geriet am Freitagabend, 9. Juni 2023, aufgrund seiner kreativen Fahrweise in Delmenhorst in eine Polizeikontrolle und flüchtete wenig später. Zumindest versuchte er es.

Missglückte Flucht in Delmenhorst: Betrunkener kommt mit E-Scooter nur wenige Meter weit

Denn obwohl er sich für seine Flucht erneut auf den elektromotorisierten Untersatz schwang, schien er keine allzu großen Geschwindigkeitsvorteile zu haben: Nach nur wenigen Metern, heißt es aus der Pressestelle der Polizeidirektion, „scheiterte der Fluchtversuch, da ein Beamter ihn fußläufig eingeholt hatte.“

Zuvor war der 34-Jährige auf dem E-Scooter den Beamten aufgefallen, nachdem er gegen 21:45 Uhr in Schlangenlinien über den Riedeweg im Süden der Stadt gefahren war. Der Grund für die unkonventionelle Fortbewegung war schnell gefunden: Laut Polizeibericht ergab der Atemtest einen Wert von 2,39 Promille.

Polizei Delmenhorst stellt Blutprobe sicher – nach 2,39 Promille droht hohes Bußgeld

Dass sich die hohe Alkoholkonzentration beim Bluttest bestätigt, wollte der 34-Jährige wohl unbedingt vermeiden und startete seinen erfolglosen Fluchtversuch. Im Anschluss entnahmen ihm die Beamten die Blutprobe und untersagten ihm die Weiterfahrt auf dem E-Scooter. Der Mann muss nun um seine Fahrerlaubnis bangen, mindestens aber mit einem hohen Bußgeld rechnen.