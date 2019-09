Betreuer-Ehepaar wegen sexuellen Missbrauchs und Misshandlung vor Gericht

Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Misshandlung von Schutzbefohlenen muss sich ein Pädagogenpaar aus Gifhorn vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen.

Ein Ehepaar aus Gifhorn steht vor Gericht, weil es jahrelang ihnen anvertraute, hilfsbedürftige Mädchen sexuell missbraucht und gequält haben soll.

Hildesheim - Ein Erzieher aus Gifhorn soll in einer familienähnlichen Wohngruppe mehrere Mädchen teils schwer sexuell missbraucht und gequält haben.

Mitangeklagt am Landgericht Hildesheim ist die Ehefrau des 56-Jährigen. Die 60 Jahre alte Sozialpädagogin soll nicht eingeschritten sein, als ihr Mann beispielsweise ein Mädchen zwang, über Tage Windeln zu tragen, und ein Kind in einen Hundekäfig sperrte.

15 Fälle von sexuellem Missbrauch und Misshandlung

Das Paar hatte bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe im Januar Tag und Nacht hilfebedürftige Kinder in der Familiengruppe betreut. Beide sitzen seit März in Untersuchungshaft. Nach Verlesung der Anklage wurde die Öffentlichkeit auf Antrag der Verteidigung ausgeschlossen, weil die Angeklagten auch über ihre Intimsphäre berichten wollten.

Die Taten sollen sich bereits zwischen 1998 und 2007 ereignet haben: Dem 56-Jährigen werden sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen. Die 60-Jährige ist in fünf Misshandlungsfällen angeklagt.

Frühere Bewohnerin hatte Missbrauchs gemeldet

Eine der vier Nebenklägerinnen wollte den Prozess im Gerichtssaal verfolgen. Seine Mandantin habe sich schon damals wegen der Taten an eine Betreuerin gewandt, die aber beim damaligen Träger der Einrichtung kein Gehör gefunden habe, sagte Lutz Kesselhut, Rechtsanwalt einer heute 33-Jährigen.

+ Die 60 Jahre alte Ehefrau ist in fünf Misshandlungs-Fällen angeklagt, überwiegend weil sie nicht eingeschritten sein soll. © dpa

Eine andere frühere Bewohnerin hatte sich im Januar an die Polizei gewandt und die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Der damalige Träger hatte sich 2007 von dem Paar getrennt. Grund seien aber nicht Hinweise auf sexuellen Missbrauch gewesen, erklärte die Dachstiftung Diakonie.

Das Paar führte seine Betreuungsstelle, in der laut Anklage bis zu sieben hilfebedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene lebten, mit einem neuen Träger weiter.

