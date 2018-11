Bestattungen kosten immer mehr Geld

Hannover - Die Bestattungen in Niedersachsen und Bremen werden nach einer Erhebung des Bundes der Steuerzahler und der Verbraucherinitiative „Aeternitas“ immer teurer.

Die Gebühren der kommunalen Friedhöfe liegen demnach in Niedersachsen im Durchschnitt um 20 Prozent höher als noch 2011. Besonders deutlich war die Steigerung bei Urnenreihengräbern und Erdreihengräbern mit 28 und 24 Prozent. Im Bundesland Bremen stiegen die Gebühren durchschnittlich sogar um 23 Prozent.

„Die Kommunen reagieren damit auf den anhaltenden Trend zur Feuerbestattung und zu kleineren und günstigeren Gräbern sowie Alternativen außerhalb der klassischen Friedhöfe“, sagte der Aeternitas-Vorsitzende Christoph Keldenich am Freitag in Hannover.

Der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen, Bernhard Zentgraf, bemängelte, dass sich die Finanzierungsprobleme vieler Friedhöfe durch Gebührenerhöhungen kaum lösen ließen. Die Bürger wichen weiter verstärkt auf günstigere Alternativen aus.

Angebote auf Friedhöfen sollen vielfältiger werden

Beide Organisationen schlagen vor, die Angebotsvielfalt auf den Friedhöfen den Wünschen der Bürger entsprechend weiter zu erhöhen. Nicht mehr benötige Flächen sollten stillgelegt werden. Friedhöfe hätten auch eine Bedeutung als Erholungsort, für die Umwelt und das Stadtklima. Diese sollte jedoch nicht in die Gebühren einfließen.

In die Studie sind den Angaben zufolge Daten von kommunalen Friedhöfen in 76 Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern in Niedersachsen sowie Bremen und Bremerhaven eingeflossen. Nicht berücksichtigt wurden Kommunen, in denen es ausschließlich kirchliche Friedhöfe gibt.

epd