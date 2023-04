Geschlagen und weggegeben: Hund Shaco braucht eine neue Familie

Von: Marcel Prigge

Wohl mit einem Trick haben die Vorbesitzer Shaco in die Obhut des Tierheims Bergedorf gegeben. Sie sollen ihren eigenen Hund als Fundhund ausgegeben haben. © Tierheim & Pension Bergedorf

Nach seiner Vergangenheit braucht Hund Shaco jetzt einen neuen Besitzer. Seine Besitzer sollen ihn geschlagen und mit einem Trick losgeworden sein.

Ganderkesee – Er soll geschlagen und dann mit einem Trick ins Tierheim Bergedorf in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) gegeben worden sein. Der sechsjährige Hund Shaco hatte es in seinem letzten Zuhause schwer. So schwer, dass sogar Nachbarn dem Veterinäramt Bescheid gaben. Jetzt gewöhnt sich Shaco an seine neue Zwischenbleibe, trotzdem wird ein neues Zuhause für den Retriever-Mix gesucht.

Hund Shaco aus dem Tierheim Bergedorf: Besitzer sollen eigenen Hund als Fundhund ausgegeben haben

Wie es dazu kam, schreibt das Tierheim: „Am 19. Oktober 2022 wurden wir abends angerufen, es wurde ein Fundhund gemeldet.“ Als die Mitarbeiter dann vor Ort ankamen, habe die Situation sehr merkwürdig gewirkt. Der Hund, Shaco, hatte kein Halsband oder eine Leine umgehabt, trug aber einen Maulkorb. Zudem wurde er in einer Wohnung im dritten Stock gehalten und zeigte sich sehr aggressiv.

Laut Angaben des Tierheims Bergedorf ist Shaco nach einem Clown benannt worden. Der Retriever-Mix wolle es den Menschen in seiner Umgebung immer recht machen, übe jedoch noch den Umgang mit anderen Hunden. © Tierheim & Pension Bergedorf

Geschlagen und mit einem Trick losgeworden: Das traurige Schicksal von Shaco

„Da stellt man sich ja die Frage, wie sie ihn dahin bekommen haben. Dennoch haben wir ihn erstmal mitgenommen“, berichten die Tierfreunde weiter. Als sie aus dem Haus traten, seien die Tierheimmitarbeiter auf einen Spaziergänger mit seinem Hund getroffen.

„Wir kamen auf die Idee ihn zu fragen, ob er weiß, wohin Shaco gehört.“ Der Mann habe offenbar große Angst vor Shaco gehabt. Jedoch habe er den Hund gekannt und gab an, dass die „Finder“ von Shaco gerade wohl offensichtlich ihren eigenen Hund als Fundtier ausgegeben haben.

„Zudem meinte er, sie seien jeher überfordert mit ihm gewesen und hätten ihn auch geschlagen. Er und einige andere Nachbarn meldeten das auch dem Veterinäramt“, so die Tierfreunde.

Jetzt will er mit jedem Freundschaft schließen: Hund Shaco blüht im Tierheim auf

Kein Wunder also, dass Shaco zuerst Menschen gegenüber misstrauisch war. „Mit viel Liebe und Geduld konnte man ihn inzwischen so weit überzeugen, dass Menschen, zumindest hier, eigentlich was Tolles sind“, schreibt das Tierheim auf ihrer Internetseite weiter. Mittlerweile wolle er im Tierheim mit jedem Freundschaft schließen, kuscheln und spielen. Auch anderen Hunden gegenüber zeige er sich sozial.

Jedoch habe er noch Probleme, Menschen an öffentlichen Orten zu akzeptieren, woran aber durchgehend geübt werde, so das Tierheim Bergedorf. „Beim Spazieren gehen ist er leider auch sehr nervös und pöbelt gerne Autos und andere bewegliche Dinge an. Er ist aber rassetypisch wirklich sehr lernwillig und wir konnten schon viele positive Veränderungen an ihm beobachten.“ Grundkommandos beherrsche er sehr gut und wolle diese auch gerne ausführen, um es seinen Besitzern recht zu machen.

Vermittlung von Hund Shaco: Tierheim Bergedorf sucht ein neues Herrchen

Zuhause verhalte sich Shaco sehr anständig und ruhig. Der Retriever-Mix mache nichts kaputt und sei auch stubenrein. „Grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass sein Verhalten auf starke Unsicherheit zurückzuführen ist und er einen Menschen an seiner Seite braucht, der ihm den richtigen Weg vorgibt.“

Shaco ist von seinen Vorbesitzern als angeblicher Fundhund abgegeben worden. Er soll von ihnen auch geschlagen worden sein. © Tierheim & Pension Bergedorf

Menschen, die sich für Shaco interessieren, können jederzeit eine Selbstauskunft über die Internetseite des Tierheims ausfüllen, oder zu den angegebenen Telefonzeiten anrufen.

