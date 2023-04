Sein Auslauf war der Balkon: Hund Rex wartet nach Beschlagnahmung seit 2018 auf neues Herrchen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Rex ist bereits seit 2018 im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee. Der Rottweiler ist von seinen vorherigen Haltern beschlagnahmt worden. Als Auslauf ist er nur auf den Balkon gekommen. © Tierheim & Pension Bergedorf

Lange Zeit kannte Hund Rex nichts anderes als seinen Zwinger und den Balkon in der Wohnung. Nach einer Beschlagnahmung ist er im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee. Dort wartet er seit fünf Jahren auf einen neuen Besitzer.

Ganderkesee – Seit nun etwa fünf Jahren ist er im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) in Niedersachsen und wartet auf einen neuen Besitzer. Der Hund Rex ist im Jahr 2018 in die Obhut der Tierfreunde gekommen. Zuvor wurde er aufgrund seiner Haltungsbedingungen in seinem früheren Zuhause beschlagnahmt. Er hat dort außer dem Zwinger und dem Balkon der Wohnung nie etwas kennenlernen dürfen.

Sein Auslauf war der Balkon: Hund Rex seit mittlerweile fünf Jahren im Tierheim Bergedorf

„Dementsprechend unsicher war er, und ist es auch heute teilweise noch“, schreibt das Tierheim und die Pension Bergedorf aus Ganderkesee. Der Hund habe etwas Zeit und Liebe gebraucht, zeigte er sich doch fremden Menschen und Hunden gegenüber sehr unsympathisch. Doch er habe sich gut entwickelt. „Mittlerweile kann man ihm fast jedem an die Hand geben“, heißt es vonseiten des Tierheims. Anfangs sollte Rex jedoch einen Maulkorb tragen, da er sich nicht scheut nach vorn zu gehen, wenn er sich bedroht fühlt.

Nach den Jahren im Tierheim Bergedorf in Ganderkesee ist Rex immer weiter aufgetaut. Mittlerweile stellt das Gassigehen kein Problem mehr dar und auch Ausflüge an den Strand hat der Rottweiler bereits gemeistert. © Tierheim & Pension Bergedorf

Nach einer kleinen Zusammenführung bleibe er aber in den meisten Fällen entspannt. Hat er erst einmal Vertrauen geschöpft, sei ein verspielter und durchaus „verkuschelter“ Genosse. Mittlerweile hat er sich so sehr ins Herz der Tierheim-Helfer geschlichen, dass es häufiger mal mit den „Lieblings-Gassigehern“ zum Strand geht.

Braucht Sicherheit und Aufgaben: Rex sollte ein Zuhause in eine kinderlose Familie finden

Rex sei auch mit anderen Hunden verträglich, wobei der Hund dabei auch nach Sympathie entscheide. „Pöbelnde Hunde findet er ganz schön lästig, und da wird dann auch ordentlich zurück gepöbelt“, so das Tierheim. Was Rex brauche, sind Menschen, die ihm Sicherheit vermitteln können, souverän bleiben, ihm eine Aufgabe geben und bereit sind, gemeinsam mit ihm zu arbeiten. „Denn auch wenn er einen absolut liebenswürdigen Charakter hat, ist er kein Hund für jedermann. Er hat aber definitiv seine Chance verdient.“

Kontakt: Tierheim & Pension Bergedorf Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden Maßnahmen sind Kundenbesuche im Tierheim und in der Pension nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Telefonzeiten:

Montags bis samstags von 10:30 bis 13:30 Uhr

unter der Telefonnummer 04222 / 80 58 747 Adresse:

Tierheim & Pension Bergedorf

Am Eckerkamp 15

27777 Ganderkesee

Aufgrund seiner Unsicherheiten wünsche sich das Tierheim Bergedorf, dass Rex in einen kinderlosen Haushalt komme. Zudem sei noch unklar, ob er sich mit Katzen versteht. Menschen, die sich für Rex interessieren, können jederzeit eine Selbstauskunft über die Internetseite des Tierheims ausfüllen, oder zu den angegebenen Telefonzeiten anrufen.