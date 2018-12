Beliebteste Vornamen in Niedersachsen und Bremen: Hanna, Ben und Emma vorn

Statistik eines Hobbyforschers

+ © dpa-avis In Niedersachsen sind Hanna und Ben sehr beliebt. In Bremen hat Emma die Nase bei den Mädels vorn. © dpa-avis

Hannover/Bremen - Die Vornamen Hanna und Ben sind in Niedersachsen in diesem Jahr für neugeborene Babys besonders beliebt gewesen. Das hat der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein ermittelt.