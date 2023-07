Beliebtes Restaurant auf Norderney schließt für immer – Nachfolger führen „gut bürgerliche Küche“ fort

Von: Lia Stoike

In unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal liegt das ehemalige „Scheerers“ Restaurant, das ab sofort geschlossen hat. Die neuen Betreiber wollen das vorherige Konzept aufgreifen. (Symbolbild) © IMAGO / Priller&Maug

Das beliebte Restaurant „Scheerers“ auf Norderney schließt für immer. Die Nachfolger wollen einiges erneuern, aber auch Teile des alten Konzepts aufgreifen.

Norderney – Es ist eine Nachricht, die viele Norderney-Fans und Stammgäste schon vor einigen Wochen erschüttert: Das „Scheerers“ an der Bismarckstraße, Norderney, schließt die Türen. Das am Kaiser-Wilhelm-Denkmal gelegene Restaurant verwöhnte seine Gäste mit Fisch, Steak oder Bratkartoffeln. Jetzt wird es einen neuen Betreiber und ein neues Konzept geben. Doch manches bleibt auch, wie es war.

„Jetzt ging alles ganz schnell“: Beliebtes Restaurant auf Norderney schließt für immer

„Jetzt ging alles ganz schnell“, schreiben die Inhaber des Restaurants „Scheerers“ auf ihrer Facebook-Seite. Nach 13 Jahren schließen sie das Restaurant und gehe in den „wohlverdienten Ruhestand“. Schon im April dieses Jahres teilten die Inhaber die Nachricht via Facebook mit, „um Gerüchten vorzubeugen“ – eine Hiobsbotschaft für viele Gäste, die das Restaurant seit Jahren besuchen. Offen sprachen unzählige Fans ihr Bedauern aus.

„Ebbe & Flut“ wird Nachfolger des beliebten Restaurants auf Norderney – Was als nächstes passiert

Doch, auch, wenn laut ihnen „eine Ära“ zu Ende geht, so gibt es doch ein großes Trostpflaster: In die Räumlichkeiten zieht erneut eine Gastronomie namens „Ebbe & Flut – Restaurant & Bar“. Und damit nicht genug – die neuen Betreiber wollen Altbekanntes erhalten. In einem Kommentar schreiben sie: „So viel vorab: Wir werden unsere Küche der gut bürgerlichen Küche fortführen.“ Gespickt werde dies zum Beispiel mit traditionellen, ostfriesischen Gerichten. Neben Fisch- und Fleischgerichten werden auch Vegetarier etwas auf der Speisekarte finden. „Alles wird frisch zubereitet.“



Aktuell werden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Weiteres werde das Restaurant bald über seine Facebook-Seite bekanntgeben. Der abschließende Dank geht an die Betreiber vom „Scheerers“: „Wir möchten uns nochmals auch öffentlich bei der Familie Scheerer für die entspannte Übergabe bedanken und wünschen der Familie viel Gesundheit und den wohlverdienten Ruhestand.“