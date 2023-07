Regen und Sommer-Temperaturen – Wetter-Wirrwarr beim Deichbrand in Niedersachsen

Von: Lia Stoike

Alle Vorhersagen zum Wetter zeigen einstimmig: Beim Deichbrand 2023 in Niedersachsen wird es nass. Doch gibt es auch einen Hoffnungsschimmer.

Update vom 19. Juli 2023, 8:30 Uhr: Auch am Sonnabend, 22. Juli 2023, müssen sich Deichbrand-Besucher auf Regen einstellen – es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Zwar ziehen einzelne Schauer über die Nordhälfte Niedersachsens, so der Deutsche Wetterdienst (DWD), aber in Vergleich zu den vorherigen Tagen wird es zumindest zeitweise trocken. In der Nacht zu Sonntag ist es zunächst trocken und stark bewölkt, doch zieht im Verlauf der Nacht von Nordwest wieder Regen auf. Dieser breitet sich langsam in Niedersachsen aus. Tiefstwerte liegen bei 13 Grad. Es weht ein mäßiger Südwind, mit starken Böen.

Wetter beim Deichbrand in Niedersachsen wird warm aber nass

Update vom 18. Juli 2023, 08:07 Uhr: Die durchwachsene Wettervorhersage für die kommenden Tage hält sich. Am Tag der Früh-Anreise vom Deichbrand-Festival am Mittwoch, 19. Juli 2023, zeigt sich das Wetter im Norden stark bewölkt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch mit Regen muss gerechnet werden. Zudem kann es am Nachmittag und gegen Abend örtlich zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen in Niedersachsen bei maximal 25 Grad Celsius. In Nordholz beim Deichbrand eher bei 20 Grad Celsius. Auch in der ersten Nacht auf dem Camping-Platz müssen Festival-Gäste weiterhin mit Regen rechnen. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 14 Grad.



Während die Festivalbesucher dieser Tage ihre Rucksäcke packen, bereitet sich auch das Dorf Wanhöden auf den Ansturm vor. Der Wart einer Kult-Tankstelle im Ort deckte sich bereits mit einem Riesen-Vorrat Bier ein.

Beim Deichbrand-Festival 2023 in Niedersachsen wird es dieses Jahr nass. Das dürfte den Festival-Besuchern aber nicht die Freude an den Bands nehmen. (Symbolbild) © dpa/Lars Penning

Die nass-warme Wetterlage in Niedersachsen hält sich auch am Hauptanreise-Tag, Donnerstag, 20. Juli 2023. Wer am Hauptanreise-Tag in der Warteschlange vor den Toren des Deichbrand-Festivals steht, sollte sich einen Schirm mitnehmen. Im Norden ziehen immer wieder einzelne Schauer auf. Die Höchstwerte im Norden liegen bei 20 Grad Celsius, bei schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag ist es weiterhin meist wolkig und vor allem nahe der Nordsee ziehen immer wieder Schauer auf. Nachts könnte es im Zelt frisch werden: Die Tiefstwerte liegen im Binnenland bei bis zu 10 Grad Celsius, an der See um 15 Grad.

Kühle Nächte – warme Tage: So wird das Wetter am Freitag beim Deichbrand in Niedersachsen

Schauer, Gewitter und 21 Grad Celsius stehen auch am Freitag, 21. Juli 2023, in Niedersachsen während des Deichbrand-Festivals auf dem Programm. Wer beim Tanzen vor den Main-Stages nicht nass werden will, sollte sich einen Regencape umwerfen, eine Regenjacke anziehen oder einen Schirm parat halten. Weiterhin weht stets eine leichte Brise, an der Küste allerdings frisch aus West.



Die Nacht zum Samstag, 22. Juli 2023, bleibt dem Trend der vorherigen Nächte treu. Es ist überwiegend bewölkt, zeitweise allerdings aufgelockert. Weiterhin kommt es zu Schauern und Gewittern, die besonders in der Küstenregion andauern. Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Weiterhin zeigt die Vorhersage des DWD, dass auch am Wochenende beim Deichbrand mit Schauern gerechnet werden muss.

Regen und Gewitter beim Deichbrand 2023 müssen nicht unbedingt schlechte Laune bedeuten. Diese Festival-Gäste zeigen, wie man das Beste aus schlechtem Wetter macht. (Symbolbild) © dpa/Lars Penning

Erstmeldung vom 16. Juli 2023, 07:58 Uhr: Niedersachsen/Nordholz – Regencape, Gummistiefel oder Regenschirm – wer am heutigen Sonntag, 16. Juli 2023, die ersten Sachen für das Deichbrand 2023 in Niedersachsen zusammensucht, sollte sich auf Regenwetter einstimmen. Das zeigt der 10-Tages-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das muss der Vorfreude aber keinen Dämpfer geben.

Wetter beim Deichbrand in Niedersachsen: Regnerisch aber warm

Schon in der Vorhersage für den Früh-Anreisetag am Mittwoch, 19. Juli 2023, heißt es in der Vorhersage für Niedersachsen und Bremen des DWDs: „In der Nordhälfte überwiegend stark bewölkt, hier und da etwas Regen.“ Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Typisch norddeutsch – also nass uns kalt – wird das Wetter während des Deichbrand-Festivals 2023 nicht. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad Celsius, auf den Inseln und im Harz hingegen um die 20 Grad.



Kurze Hose und Gummistiefel? Beim Deichbrand 2023 in Niedersachsen wird es warm und nass. (Symbolbild) © dpa/Sophia Kembowski

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West. In der ersten Deichbrand-Nacht bleibt es regnerisch. „Örtlich etwas Regen“ schreibt der DWD. Einen Sommerschlafschlafsack sollten sich die Festivalbesucher mitnehmen, denn die Tiefstwerte liegen nachts bei 11 bis 14 Grad, ebenfalls bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus West bis Nordwest. Wie der Wetter-Trend für das Deichbrand zeigt, wird sich das regnerische Wetter in Niedersachsen bei sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad über das gesamte Festival-Wochenende halten.