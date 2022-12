Glatteis in Niedersachsen und Bremen: Mann stirbt bei Verden

Von: Fabian Raddatz

Nach Eisregen und Glätte in der Nacht ist es in Niedersachsen und Bremen zu mehreren Unfällen gekommen. Ein Mann verunglückte bei Verden.

Hannover/Verden – Zahlreiche Unfälle in Niedersachsen und Bremen, nachdem es in der Nacht zu Eisregen und Glätte gekommen ist. Auf der A27 bei Verden in Niedersachsen starb ein Mann. Der 25-Jährige war ersten Informationen zufolge zwischen Verden und Walsrode mit seinem Opel von der spiegelglatten Fahrbahn abgekommen, durch die Leitplanke gebrochen und gegen einen Baum geprallt.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer wurde auf der A27 bei Verden getötet. © Nonstop News

Nach dem Unfall war die Autobahn bis zum Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt.

Glatteis in Niedersachsen und Bremen: Zahlreiche Unfälle

In Bremen meldete die Polizei bislang 60 Unfälle, von denen die meisten aber glimpflich ausgingen. Es blieb bei Blechschäden ohne Verletze. Rettungsdienste hätten sich vermehrt um gestürzte Fußgänger kümmern müssen, schreibt das Bremer Regionalmagazin Buten un Binnen.

Glätte und Eisregen: Schulausfälle in Niedersachsen

Glatteis-Alarm im Norden: Die extreme Wetterlage wirkt sich auf den Präsenzunterricht in den Schulen aus. In einigen Schulen Niedersachsens wird der Unterricht am Montag ausfallen. Zahlreiche Schulen sind betroffen.