Behrens übernimmt vorübergehend Innenministerium von Pistorius

Von: Jan Knötzsch

Daniela Behrens (SPD), Ministerin für Gesundheit in Niedersachsen. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister in Deutschland. Sein Innenministerium in Niedersachsen ist vakant. Vorerst übernimmt Gesundheitsministerin Behrens.

Hannover – Seit Dienstag, 17. Januar 2023, ist klar: Boris Pistorius wird künftig nicht mehr als Innenminister von Niedersachsen wirken, sondern nach in die Politik nach Berlin wechseln: Auf Bundesebene übernimmt der SPD-Politiker die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die große Frage seitdem: Wer folgt in der Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil auf Pistorius als Innenminister?

Die Antwort gibt es nun – zumindest vorläufig: Nach dem angekündigten Wechsel von Boris Pistorius ins Verteidigungsministerium soll Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die kommissarische Führung des Innenministeriums übernehmen. Die Vertretungsregelung sehe genau diesen Ablauf vor, sagte eine Regierungssprecherin laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch in Hannover. Das Rücktrittsgesuch von Pistorius sei bereits in der Staatskanzlei in Hannover eingegangen. Wie die Sprecherin ankündigte, will Stephan Weil eine zügige Entscheidung in der Nachfolgefrage herbeiführen.