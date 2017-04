Beamtenbezüge auf dem Prüfstand

Lüneburg - Vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg geht es um die Verfassungsmäßigkeit der Bezüge von Beamten und Richtern in Niedersachsen.

In vier Berufungsverfahren soll der 5. Senat am Dienstag entscheiden, ob die Bezüge seit dem 1. Januar 2005 zu niedrig sind. Damals war das zuvor mehrfach gesenkte Weihnachtsgeld ganz gestrichen worden.

Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil Richtlinien vorgegeben

Die Kläger sind zwei aktive Beamte und zwei Ruheständler. Bei seiner Entscheidung müssen die Richter in Lüneburg Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen. So hatte Karlsruhe am 5. Mai 2015 erstmals konkrete Vorgaben dazu gemacht, wie die Mindestbesoldung der Staatsdiener zu ermitteln ist. Das Grundgesetz schreibt nur vor, dass sie amtsangemessen bezahlt werden sollen.

Grob gesagt ist es laut Urteil maßgeblich, dass sich die Bezahlung der betroffenen Berufsgruppen nicht zu sehr von der Gehaltsentwicklung der Angestellten im öffentlichen Dienst abkoppelt. Auch das allgemeine Preisniveau sowie die Bezahlung der Kollegen im Bund und in anderen Bundesländern spielen eine Rolle. Konkret erklärte der Zweite Senat damals die Bezahlung der R1-Richter in Sachsen-Anhalt zwischen 2008 und 2010 für verfassungswidrig. Richter und Staatsanwälte aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz würden dagegen angemessen bezahlt, stellte das Gericht seinerzeit fest.

Sechs Besoldungsgruppen betroffen

Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. November 2015 wurde die Besoldung von Beamten in Sachsen der Besoldungsgruppe A 10 im Jahre 2011 für verfassungswidrig erklärt. Gleichzeitig wurden die Bezüge nordrhein-westfälischer Beamter der Besoldungsgruppe A 9 in den Jahren 2003 und 2004 und der Besoldungsgruppen A 12 und A 13 im Jahr 2003 für verfassungsgemäß gehalten. Das betraf auch die Besoldung niedersächsischer Beamter der Gruppe A 9 im Jahr 2003.

Vor dem OVG geht es um vier 2007 und 2009 vom Verwaltungsgericht Lüneburg abgewiesene Klagen gegen das Landesamt für Bezüge und Versorgung. Die OVG-Richter wollten erst die Entscheidung in Karlsruhe abwarten und ließen die Verfahren ruhen. Betroffen sind die Besoldungsgruppen A 13, B 6, A 8, A 9, A 11 und A 12.

Beamtenbund erwartet Antworten für die Zukunft

„Sollte der 5. Senat die Besoldung für verfassungswidrig halten, würde er die Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorlegen“, erklärte OVG-Sprecherin Andrea Blomenkamp. Dort würde dann abschließend darüber entschieden, ob die niedersächsischen Regelungen für nichtig erklärt werden. „Vielleicht müssten dann zumindest gegenüber den Klägern die zu niedrigen Bezüge nachträglich erhöht werden.“ Eine Entscheidung werde voraussichtlich noch im Verlauf des Tages fallen.

„Wir erhoffen uns von der Entscheidung Klärung der offenen Fragen zu einer angemessenen Besoldung“, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Hannover.

„Ich erwarte mindestens Hinweise darauf, wie der Gesetzgeber künftig eine akzeptable Besoldung gewährleisten kann“, sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Friedhelm Schäfer. „Beamte müssen mehr bekommen als es das Sozialhilfeniveau vorsieht, das hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Auch im Speckgürtel von Hamburg müssen Beamte die hohen Mieten bezahlen können.“

