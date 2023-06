Großbrand

Am Donnerstagnachmittag, 22. Juni 2023, ist es in einer Halle einer Baustofffirma in Friesoythe zu einem Feuer gekommen. Die Halle brannte komplett aus.

Eine riesige schwarze Rauchsäule ist über Friesoythe zu sehen. Eine Halle eines Baustoffhandels steht in Vollbrand. 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ein E-Auto soll den Einsatz ausgelöst haben.

Friesoythe – Großeinsatz der Feuerwehr: In Friesoythe im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen steht eine Halle eines Baustoffhandels in Flammen. 150 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen im Ortsteil Markhausen.

Baustoffhandel in Vollbrand: Riesige Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Am Donnerstagnachmittag, 22. Juni 2023, ist es zu einem Feuer an der Halle gekommen. Insgesamt neun Feuerwehren wurden alarmiert, 150 Einsatzkräfte rücken an. Unterstützung erhalten sie durch einen Rettungsdienst, einer Drohnengruppe und durch die Polizei.

Die betroffene Halle wird bei dem Feuer komplett zerstört. Ein Wohnhaus in unmittelbarer Nachbarschaft und ein weiteres großes Gebäude des Baustoffhandels können vor den Flammen geschützt werden.

Von Garage auf Baustoffhandel übergesprungen: Brennendes E-Auto soll Großbrand ausgelöst haben.

Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, soll ein brennendes E-Auto in einer Garage direkt zwischen Halle und Wohnhaus das Großfeuer ausgelöst haben. Die Flammen breiteten sich demnach wohl von dem Wagen in das Baustofflager aus.