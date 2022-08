Bauer rettet Bullen in waghalsiger Aktion – und wird verletzt

Von: Fabian Raddatz

Die zwei Dutzend Jungbullen liefen nach der Rettungsaktion auf dem Hof herum und mussten von Helfern eingefangen werden. © Nord-West-Media

Als im Rinderstall ein Feuer ausbricht, fackelt ein Landwirt in Bramsche nicht lange und rettet seine Tiere. Doch dann gerät er selbst in Gefahr.

Bramsche – Bei der Feuerwehr schrillen mitten in der Nacht die Alarmglocken: Feuer auf einem Hof in Bramsche (Landkreis Osnabrück) – schon wieder: erst am Freitag, 5. August 2022, brannte dort ein Unterstand mit Stroh und landwirtschaftlichen Geräten, berichtet das Nachrichtenportal „Nord-West-Media“. Dieses Mal ist es der Rinderstall.

Erneut rücken die Einsatzkräfte zum Hof aus. Als sie eintreffen, müssen sie den Landwirt unter Atemschutz aus dem brennenden Stall befreien. Er hatte seine Tiere laut „Nord-West-Media“ in einer „waghalsigen Rettungsaktion“ aus der Flammenhölle gerettet und wurde dabei verletzt. Nun liefen die 24 Jungbullen auf dem Hof herum.

Brand in Bramsche: Landwirt wird verletzt – war es Brandstiftung?

Die Feuerwehrleute hatten demnach alle Hände voll zu tun, die Tiere wieder einzufangen und in einem Treibwagen unterzubringen. Befreundete Landwirte unterstützten. Ob der Landwirt bei seiner Aktion nur leicht oder gar schwer verletzt wurde, konnte ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.

Die Kriminalpolizei hat noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es sich bei den beiden Feuern innerhalb kurzer Zeit um Brandstiftung handelt.

