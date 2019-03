Bauarbeiten in Hannover sorgen für mehrere Bahn-Ausfälle im Norden

Bauarbeiten in Hannover sorgen in der ersten April-Hälfte in Bahnverkehr. Betroffen sind fast alle Fernverkehrsstrecken über Hannover sowie der dortige Nahverkehr. Teilweise fallen Verbindungen komplett aus.

Hannover - Wegen der Erneuerung einer Bahnbrücke in Hannover kommt es vom 6. bis 15. April zu erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr auch weit über Niedersachsen hinaus. Während die ICE zwischen Köln und Berlin wie gewohnt pendeln, werden die anderen Linien umgeleitet oder fallen teilweise aus, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.

Die ICE zwischen Hamburg und München sowie Stuttgart und Basel stoppen statt im Hauptbahnhof in Hannover Messe/Laatzen und verzögern sich um 15 bis 30 Minuten. Die IC-Züge zwischen Köln und Dresden sowie Amsterdam und Berlin halten statt im Hauptbahnhof Hannover in Wunstorf und Lehrte.

Die IC-Verbindung Norddeich-Leipzig fällt zwischen Hannover und Braunschweig aus. Auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Deutschen Bahn.

Fernverkehr-Änderungen im Detail

Die stündliche ICE-Verbindung Köln–Berlin fährt wie gewohnt über Hannover Hbf. IC-Verstärkerzüge (insbesondere am Wochenende) auf dieser Strecke fallen ab Hannover Hbf Richtung Osten aus.

Die stündliche ICE-Verbindung Hamburg–Kassel–Frankfurt (und weiter Richtung Basel bzw. Stuttgart) hält ersatzweise in Hannover Messe/Laatzen. Die Züge fahren ab Hamburg etwa 15 Minuten früher als gewohnt, bzw. kommen dort etwa 15 Minuten später an.

Die stündlichen ICE von Hamburg über Kassel und Nürnberg nach München halten in großen Teilen zusätzlich in Lüneburg, Uelzen und Celle und bedienen statt dem Hauptbahnhof in Hannover ebenfalls den Messebahnhof in Laatzen. Es kommt zu Reisezeitverlängerungen von rund 30 Minuten.

Die zweistündliche ICE-Verbindung Bremen–München kann nicht aufrechterhalten werden. Die Züge verkehren zwischen Bremen und Hannover Hbf. Reisenden zwischen Bremen und München/Nürnberg/Würzburg wird die Fahrt über Hamburg-Harburg empfohlen.

Die IC-Züge zwischen Hamburg, Hannover und Frankfurt werden zum Teil umgeleitet und halten statt in Hannover Hbf in Laatzen, andere Züge fallen auf Teilabschnitten aus. Züge in Richtung Frankfurt beginnen dann in Kassel-Wilhelmshöhe, Züge in Richtung Hamburg/Stralsund in Hannover Hbf.

Die zweistündliche IC-Verbindung Amsterdam–Hannover–Berlin wird umgeleitet und hält nicht in Hannover Hbf. Ersatzweise werden die Halte Wunstorf und Lehrte bedient.

Die IC-Verbindung Köln–Hannover–Dresden bedient Hannover Hbf nicht und hält ersatzweise in Lehrte und Wunstorf. Der gewohnte bahnsteiggleiche Übergang zur ICE-Linie Köln–Berlin ist daher nicht möglich.

Die IC-Verbindung Norddeich–Bremen–Magdeburg–Leipzig fällt zwischen Hannover und Braunschweig aus. Züge beginnen und enden jeweils in Hannover Hbf und Braunschweig Hbf.

