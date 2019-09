Sturm „Mortimer“ führt zu Sperrung zwischen Bremen und Hannover

Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover ist am frühen Montagmorgen gesperrt worden. Grund war das Sturmtief „Mortimer“, das in dieser Zeit über Niedersachsen hinwegzog.

Hannover/Bremen - Sturm „Mortimer“ hat seit Sonntagabend für zahlreiche Schäden in Niedersachsen geführt. In der Nacht kam es unter anderem zu Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr. Die Strecke Bremen - Hannover musste kurz vor 6 Uhr gesperrt werden: Zwischen Nienburg (Weser) und Eystrup war ein Baum in das Gleis gefallen.

Laut einer Prognose der Deutschen Bahn sollte die Strecke gegen 9 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole - Bremen - Hannover - Leipzig sollten während der Sperrung größtenteils umgeleitet werden. Es hieß, sie verspäteten sich um etwa 60 Minuten. Es könne jedoch auch zu einzelnen Zugausfällen im Fernverkehr kommen, hieß es auf der Homepage des Unternehmens.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Die Bahn warnte alle Reisenden, dass es im gesamten Bundesgebiet zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen könnte.

kom