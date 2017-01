24-Jährige am Bahnhof von Unbekanntem im Auto bedrängt

Bückeburg - Eine 24 Jahre alte Frau ist am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz am Bahnhof Bückeburg von einem Mann in ihrem Auto bedrängt worden. Der Frau gelang es, rechtzeitig wegzufahren, als der Unbekannte versuchte, ins Innere zu gelangen.

Gegen 22.45 Uhr klopfte der Mann an die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite und fragte nach einer Mitfahrgelegenheit, die er auch bezahlen wollte. Die junge Frau aus dem Extertal verneinte den Wunsch, wobei sie die Scheibe nur einen Spalt öffnete.

Daraufhin versuchte der Unbekannte die Scheibe herunterzudrücken und quetschte seinen Oberkörper durch die Öffnung. Der 24-Jährigen gelang es, das Fenster zu schließen und fuhr weg.

Der Gesuchte wird von der Frau auf etwa 25 Jahre geschätzt, der wohl auch ein Cutter-Messer bei sich hatte. Er soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, getragen hat er eine dunkle Jacke und einen Kapuzenpulli. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze mit Muster.

Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Ermittlungen wegen Nötigung wurden aufgenommen.

