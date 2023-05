Bahnstreik bei Metronom und Enno: Diese Linien fahren nicht

Warnstreik der EVG

Durch den geplanten Streik der Bahn fallen auch Züge in Niedersachsen aus, so auch bei Metronom und Enno. Welche Strecken betroffen wären.

Hannover/Bremen/Hamburg – Es kommt zum Mega-Streik der Bahn in Deutschland: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft ab Sonntagnacht, 14. Mai 2023, bis Dienstag, 16. Mai 2023, zum Arbeitskampf auf. Betroffen sind dabei auch diverse Linien im Bahnverkehr in Niedersachsen. Die Eisenbahngesellschaft Metronom gibt eine Liste heraus, auf welchen Strecken es keine Fahrten geben wird.

Mega-Streik der Bahn: Diese Linien werden von Metronom und Enno nicht befahren

Wie es vonseiten des Unternehmens in einer Pressemitteilung heißt, werde es aufgrund der aktuellen Streikmaßnahmen der EVG weitreichende Einschränkungen für die Fahrten von Metronom und Enno ab Sonntagabend geben: „Reisende sollten daher ab Sonntagabend, bis zum Dienstag auf Fahrten verzichten und auch mit Einschränkungen bis in den Mittwoch hinein rechnen.“ Verbindungen mit Halten in Hannover, Bremen und Hamburg seien ebenso betroffen, wie Wolfsburg oder Braunschweig.

+ Aufgrund des kommenden Bahnstreiks der EVG wird mit massiven Einschränkungen im Verkehr gerechnet. Dann würden auch Linien von Metronom und Enno ab Sonntagabend, 14. Mai 2023, nicht mehr bedient werden. © Daniel Reinhardt/dpa

Streik in Zügen des Metronom: Diese Strecken sind betroffen

Entsprechend der Mitteilung gibt es folgende Einschränkungen bei Zügen des Metronom.

RE2 Uelzen - Celle - Hannover

RE2 Hannover - Northeim - Göttingen

RE3 & RB31 Hamburg - Lüneburg - Uelzen

RE4 + RB41 Bremen - Rotenburg – Hamburg

Streik der Bahn in Niedersachsen: Auf diesen Linien fährt der Enno nicht

Zudem würden zwei Enno-Linien ausfallen:

RE30 Hannover-Gifhorn-Wolfsburg

RE50 Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim

Neuer Tarifvertrag der BSAG: In Bremen fahren die Straßenbahnen weiter

In Bremen wird es voraussichtlich zu keinen Einschränkungen im Stadtverkehr kommen. BSAG und Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, weshalb die Straßenbahnen aller Voraussicht nach fahren werden.

