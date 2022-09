Bäcker wütet gegen Habeck: „Ihnen ist Deutschland völlig egal“

Von: Anika Zuschke

Ein wütender Bäcker aus Niedersachsen richtet deutliche Worte an Wirtschaftsminister Habeck. (kreiszeitung.de-Montage) © Bernd von Jutrczenka/dpa/ @dinkelmeister/TikTok

Wirtschaftsminister Habeck muss derzeit viel Kritik einstecken – besonders für seine Insolvenz-Aussagen im Fernsehen. Ein Bäcker reagiert sichtlich erbost.

Embsen – Wirtschaftsminister Robert Habeck polarisiert derzeit stärker denn je – und hat sich mit einer unbedachten Aussage im Fernsehen extrem unbeliebt in einigen Branchen gemacht. Insbesondere Bäcker hat der Vizekanzler mit seinen Insolvenz-Behauptungen verärgert – und diesem Ärger wird in sozialen Netzwerken gehörig Luft gemacht. Bäckermeister Jörg Goldenbaum schimpfte auf der Plattform TikTok sichtlich erbost gegen Habeck und forderte ihn auf: „Treten Sie zurück!“

Robert Habeck muss nach Insolvenz-Aussagen bei „Maischberger“ ordentlich einstecken

Bei der ARD-Talkshow „Maischberger“ geriet Robert Habeck am Dienstag, 6. September 2022, spürbar ins Schwimmen. Zunächst erörterte der Vizekanzler, dass verschiedene Branchen, darunter Bäckereien oder Blumenläden, „darauf angewiesen“ seien, dass „Menschen Geld ausgeben“. Die Zurückhaltung der Menschen im Konsumverhalten könne für sie zum Problem werden.

Auf die Frage, ob er am Ende des Winters mit einer Insolvenzwelle in Deutschland rechne, sagte der Wirtschaftsminister aber: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren“, und fuhr erklärend fort: „Es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein.“

Habeck sorgt bei „Maischberger“ für Wirbel – „Der größte Mist, den die Nachkriegszeit erlebt hat“

Diese Aussagen sorgten wenig überraschend für eine Menge Aufregung. Bäckermeister Jörg Goldenbaum aus der niedersächsischen Gemeinde Embsen postete nur wenigen Minuten später ein Video auf TikTok, das inzwischen schon über 83.000 Likes hat.

„Ich fordere Sie auf, treten Sie zurück! Was Sie hier verzapfen in Deutschland ist der größte Mist, den die Nachkriegszeit erlebt hat“, spricht Goldenbaum erbost in die Kamera und fährt fort: „Ihnen ist Deutschland völlig egal. Ihnen sind die Handwerker egal. Ihre Aussage bei Maischberger, dass der Kunde dann zum Discounter gehen solle und nicht zum Bäcker, und der Bäcker erst mal schließen soll, bis die Zeit sich beruhigt hat, weist darauf hin, wie hoch Ihr Intelligenzquotient wirklich ist.“

Sie haben doch wirklich mit dem Föhn geduscht oder sich mit einem Hammer gekämmt.

Wut-Rede von Bäcker gegen Habeck geht viral – „Tun Sie Deutschland einen Gefallen, treten Sie zurück“

Seine Wut-Rede gegen Habeck schließt Goldenbaum mit den Worten ab: „Bitte tun Sie Deutschland einen Gefallen, treten Sie zurück, nehmen Sie Frau Baerbock gleich mit und den Scholz geben wir ihnen gratis obendrauf“ und scherzt: „Er wird sich sowieso nicht mehr daran erinnern, dass sie ihn mitgenommen haben.“

Der Bäckermeister hat den Familienbetrieb vor sechs Jahren von seinen Schwiegereltern übernommen und führt die Bäckerei laut Bild gemeinsam mit seiner Frau Jannine. Die Folgen des Ukraine-Kriegs treffen sie schon seit März schwer. „Wir haben enorme Umsatzeinbrüche“, sagte Goldenbaum im Gespräch mit der Bild. 40 Prozent der Kunden bleiben demnach weg. „Sie haben Angst“, erklärt der Handwerker die Entwicklung, „Viele haben kein Geld mehr, um in der Bäckerei einzukaufen.“

Nach Auftritt bei „Maischberger“: Bäcker in Deutschland beschweren sich über Habeck

„Wenn wir die Produktion einstellen, können wir unsere Leute, unsere Lieferanten und unsere Kredite nicht mehr zahlen. Mir geht gerade der Arsch auf Grundeis. Wir werden alle Pleite gehen“, beschwert sich der Bäcker laut Bild. Die Aussagen von Habeck machen ihn deswegen extrem wütend.

So geht es nicht nur Goldenbaum. Viele Unternehmer zeigen sich verärgert über die Behauptungen ihres Wirtschaftsministers. Dem Focus zufolge berichtete der „Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks“ von einigen aufgebrachten Bäckerei-Inhabern. Inzwischen hat Habeck nachjustiert und im Zuge dessen kleinen und mittleren Unternehmen Hilfe in der Krise versprochen – diese reichen Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann im Angesicht einer drohenden Insolvenzwelle aber nicht aus.