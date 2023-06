Deutschlands schönste Badeseen: Niedersachsen, Bremen und Hamburg im Ranking dabei

Von: Marvin Köhnken

Badeseen sind beliebt. Ein Ranking zeigt, für welche sich ein Ausflug ganz besonders lohnt – unter anderem nach Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Niedersachsen/Bremen/Hamburg – Baden macht Spaß – umso mehr, wenn es einen passenden Badesee gibt, an dem die Besucher neben möglichst angenehmem Wasser auch ein rundum gelungenen Angebot drumherum erleben. Das Online-Portal „reise magazin“ hat deutschlandweit 14 Seen zusammengestellt, die besonders schön sind – und ihre Vorzüge übersichtlich zusammengefasst.

Auf Rang 5 – und damit die Nummer 1 im Nordwesten – hat die Redaktion das Steinhuder Meer gewählt. Nordwestlich von Niedersachsen gelegen, zieht der größte See Niedersachsens seit jeher viele Besucher an. Auf einer künstlich angelegten und in der Regel bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffneten Badeinsel Steinhude ist das Baden besonders gut möglich. Zudem gibt es zwei Sandstände im Norden des Sees, unter anderem gibt es dort einen FKK-Bereich.

Das Steinhuder Meer lädt zum Baden und zum Segeln gleichermaßen ein. Der größte See Niedersachsens ist dabei vergleichsweise flach. (Archivbild) © Peter Schickert/Imago

Das Steinhuder Meer, das auch in anderen Top-Listen regelmäßig genannt wird, bietet auch Raum zum Segeln, Surfen und Bootfahren. Der Eintritt ist kostenlos möglich, es gibt sowohl Duschen als auch Toiletten, die Anreise ist unter anderem mit Auto und Bus gut möglich. Auf der Badeinsel selbst sind keine Hunde erlaubt. Ein Bistro ist für alle Gäste geöffnet, ein Spielplatz bietet Abwechslung für Familien. Im August findet jedes Jahr das Event „Steinhuder Meer in Flammen“ mit großem Feuerwerk statt.

Badeseen-Ranking nennt auch Mahndorfer See und Öjendorfer See

In Bremen überzeugte im Ranking vor allem der Mahndorfer See. Das Gewässer ist beim Bau der dortigen Autobahnen entstanden und verfügt einen langen Sandstrand. Bereiche für Nichtschwimmer und FKK-Gäste sind dort ausgewiesen. Ein Kiosk steht den Besuchern zur Verfügung. Auch Toiletten sind vorhanden.

Der Zutritt des Geländes und das Baden sind am Mahndorfer See kostenlos möglich. Grillen ist an dem naturnahen Gewässer gestattet. Mit bis zu 15 Metern Tiefe bietet der See auch die Chance, zu tauchen. Bei Wasserprüfungen schneidet der See grundsätzlich gut ab und ist daher als Badesee uneingeschränkt zu empfehlen. Im Ranking liegt der See auf Platz 10.

Der Öjendorfer See liegt idyllisch im Osten der Stadt Hamburg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Für Hamburg empfiehlt die Top-Liste vom „reise magazin“ den Öjendorfer See. An seinem heutigen Standort wurde in den 1920er-Jahren Sand entnommen, um die Horner Marsch zu erhöhen. Zwei Badestellen sind für Badegäste ausgewiesen. Sandstrand und Liegewiesen sind dort vorhanden. Kioske und Imbisse sind für Besucher direkt vor Ort zugänglich.

Das Baden am Öjendorfer See istz kostenlos möglich, Duschen und Toiletten stehen bereit. Der See liegt im weitläufigen Öjendorfer Park und dient der Stadt an der Elbe als Rückhaltebecken und Vogelschutzgebiet. Zudem gibt es einen Minigolfplatz, Grillplätze und weitere Spielmöglichkeiten. Ein Nichtschwimmerbereich ist ausgewiesen. Tort all der Vorzüge weist die Stadt Hamburg darauf hin, dass es mitunter zur Bildung von Blaualgen kommen kann und keine Badeaufsicht erfolgt.