Bad Essen: Frachtschiff läuft mit Wasser voll

Von: Anika Zuschke

Ein Frachtschiff läuft in Bad Essen mit Wasser voll – Rettungskräfte versuchen, es vor dem Untergang zu bewahren. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Frachtschiff in Bad Essen läuft seit Montagabend mit Wasser voll. Rettungskräfte versuchen seit der Nacht, das Boot vor dem Untergang zu retten.

Bad Essen – In einem Wendebecken in Bad Essen dringt seit Montagabend, 29. August 2022, Wasser in ein Frachtschiff ein. Dieses ist inzwischen durch ein Leck im Rumpf mit Wasser aus dem Mittellandkanal vollgelaufen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen berichtete.

Frachtschiff läuft in Bad Essen mit Wasser voll – Ursache ist zunächst unklar

Angaben der Polizei zufolge versuchen Rettungskräfte seit der Nacht, das Wasser abzupumpen und das Leck in dem Frachtschiff zu schweißen. Auf diese Weise soll das Boot vor dem Untergehen gerettet werden. Die Ursache für den Schaden am Rumpf sei aber noch unklar. Laut der Polizei könnte er bei dem Versuch entstanden sein, das Schiff am Anleger festzumachen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

