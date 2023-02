Baby wird in Plastiktüte ausgesetzt: Polizei fahndet nach Eltern des Kindes

Von: Yannick Hanke

In dieser grünen Tasche wurde das neugeborene Baby aufgefunden. © Polizei

Eine Passantin hat schon am Sonntag, 29. Januar 2023, ein ausgesetztes Baby in einer Einkaufstasche in Braunschweig entdeckt. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Eltern.

Braunschweig – Eine 60-jährige Frau aus Braunschweig bemerkte am Sonntagabend, 29. Januar 2023, eine auffällige grüne Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel. Beim Nachschauen stellte sie fest, dass darin ein neugeborener männlicher Säugling war. Er war in Decken und Laken eingewickelt.

Bei ihm lag ein handgeschriebener Zettel, auf dem darum gebeten wurde, das Baby in eine Babyklappe zu bringen.

Neugeborenes Baby in Braunschweig in Plastiktüte ausgesetzt: Polizei fahndet mit Fotos

Sie nahm das Baby mit in ihre Wohnung und verständigte den Rettungsdienst. Das Baby kam anschließend ins Krankenhaus und ist wohlauf. Nun sucht die Polizei aus Niedersachsen nach der Person, die den Säugling vor dem Haus abgestellt hat. Aber auch nach Zeugen, die Hinweise auf die grüne Einkaufstasche geben können.

Unter anderem in dieses Laken war das ausgesetzte Neugeborene eingewickelt. © Polizei

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden nun Bilder durch eine Richterin am Amtsgericht zur Veröffentlichung freigegeben. Auf den Bildern sind die Einkaufstasche und mehrere Laken zu sehen, in die der Säugling eingewickelt war. Hinweise können telefonisch an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 durchgegeben werden.