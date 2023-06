Großeinsatz auf Bundesstraße: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Von: Marcel Prigge

Auf der B74 ist es zu einem großen Einsatz der Feuerwehr gekommen. Nach einem Unfall, hieß es, es seien mehrere Personen in ihren Autos eingeklemmt.

Osterholz-Scharmbeck – Bei einem Verkehrsunfall auf der B74 zwischen Scharmbeckstotel und Ritterhude in Niedersachsen sind am Donnerstagabend, 8. Juni 2023, zwei Personen verletzt worden. Ein Auto landete nach dem Crash auf dem Dach. Der Vorfall verursachte ein Großaufgebot an Einsatzkräfte, acht Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort.

Zwei Verletzte nach Unfall auf B74: 35 Feuerwehrleute vor Ort

Nach Angaben der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, sind zwei Autos am Abend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße kollidiert. „In der Erstalarmierung der Feuerwehr um 21:24 Uhr war zunächst von drei Fahrzeugen mit eingeklemmten Personen ausgegangen worden“, heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte. Infolgedessen wurde neben der örtlichen Feuerwehr Scharmbeckstotel auch die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck alarmiert, die vier Minuten nach dem Alarm, mit zwei hydraulischen Rettungssätzen ausgestattet ausrückte.

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der B74 bei Ritterhude verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an. © Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Die Lage entschärfte sich jedoch vor Ort etwas. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort zwei Unfallfahrzeuge fest, eines von ihnen lag auf dem Dach. Trotz des schlimm aussehenden Unfalls konnten alle Personen die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Zwei von ihnen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

„Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an den Fahrzeugen sicher, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und sperrte gemeinsam mit der Polizei den Bereich ab“, heißt es weiter. Nachdem die Polizei und ein Abschleppunternehmen durch Ausleuchten der Einsatzstelle unterstützt wurde, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Die B74 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die beiden Ortsfeuerwehren mit acht Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften vor Ort, so die Feuerwehr abschließend.