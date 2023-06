Hühnerlaster kollidiert mit SUV: Fahrer schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

An einer Baustelle auf der B69 bei Vechta ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Hühnerlaster prallte frontal in einen SUV. Dessen Fahrer wird schwer verletzt.

Vechta – Zu einem schweren Unfall auf der B69 bei Vechta im westlichen Niedersachsen ist es am Dienstagvormittag, 13. Juni, gekommen. Ein Lkw, der mit mehreren tausend Hühnern beladen ist, ist mit einem SUV kollidiert. Dessen Fahrer ist schwer verletzt im Wrack eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Nach Angaben von Nord-West-Media TV ist es gegen 11 Uhr zu dem Unfall auf der Umgehungsstraße von Vechta in Richtung Lohne gekommen. Auf dieser gibt es eine Baustelle, in deren Bereich der Fahrer des Lkw eine Kehrmaschine überholen wollte. Dabei übersah er augenscheinlich den Gegenverkehr.

Am Dienstagvormittag, 13. Juni 2023, ist es bei Vechta zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Der Fahrer eines elektrisch angetriebenen SUV konnte dem entgegenkommenden Lastwagen nicht ausweichen. Der BMW prallte frontal mit dem Hühnerlaster zusammen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des BMW im Wrack eingeklemmt, der Hühnerlaster stellte sich nach dem Zusammenstoß quer und blieb an der Leitplanke der Bundesstraße stehen.

Hühner drohen Hitzetod zu sterben: Feuerwehr rettet tausende Tiere

Die schnell eintreffenden Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber für den schwer verletzten Fahrer des BMW an, heißt es von Reportern vor Ort. Auch sei zunächst eine Gefahr eines Stromschlages durch den Elektro-SUV ausgegangen, den die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigen mussten, um anschließend den Mann aus den Trümmern seines Fahrzeuges zu befreien. Der schwer Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Doch damit nicht genug: Nach der Versorgung des Autofahrers mussten sich die Einsatzkräfte um die mehreren tausend Hühner auf dem Laster kümmern. Aufgrund der hohen Temperaturen durch das Wetter drohten diese in der prallen Sonne den Hitzetod zu sterben. Unter anderem wurde mit einem Lüfter Frischluft in den Auflieger des Lkw zugeführt. Die Bundesstraße 69 wird für mehrere Stunden voll gesperrt bleiben, der Verkehr wird umgeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.