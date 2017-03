14 Autos in Carport brennen

Laatzen - Ein Carport mit 14 Autos hat in der Nacht zum Mittwoch in Laatzen lichterloh gebrannt. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Reihenhaus über und zerstörten die gesamte Fassade des Hauses, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Ein 22 und 23 Jahre altes Paar konnte sich und sein zwei Wochen altes Baby rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie waren vom Bellen eines Hundes in der Nachbarschaft geweckt worden. Das Haus sei unbewohnbar und sehe aus wie ein Rohbau, sagte der Sprecher. In dem offenen Carport seien acht Autos komplett niedergebrannt. An drei weiteren Wagen seien wegen der Hitze Scheinwerfer und Blinker geschmolzen. Die Feuerwehr sei mit 60 Einsatzkräften Vorort gewesen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa