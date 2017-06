Teststrecke für selbstfahrende Autos: Investitionsphase beginnt

Autonomes Fahren

Hannover - Die Teststrecke für autonomes Fahren in Niedersachsen kommt voran. Mit der Übergabe des Förderbescheides an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) könnten die Investitionen beginnen, teilte das niedersächsische Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mit.